Gemeenten moeten verbod op clubjasjes motorclubs schrappen

Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag op basis van een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat het colorverbod in een gemeentelijke verordening (de Algemene Plaatselijke Verordening, APV) in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.



De raad vernietigde op 24 december een uitspraak van de rechtbank in een zaak van een man die met een gilet van de motorclub Hells Angels rondreed door Haarlem. De man werd in september 2020 door de politie aangehouden. Zijn gilet werd in beslag genomen op basis van de Haarlemse APV. Hierin staat dat het verboden is om in het openbaar zichtbaar kleding te dragen van een door de rechter verboden organisatie. De motorclub Hells Angels was op dat moment door de rechtbank verboden verklaard.