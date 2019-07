Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf

Volgens het Rode Kruis is na de hittegolf van juli 2006, toen 1000 mensen meer dan in een gemiddelde julimaand overleden, landelijk het nodige gebeurd. Zo is er een Nationaal Hitteplan gekomen, ‘waardoor risicogroepen beter in de gaten worden gehouden', zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. ,,Maar op lokaal niveau, in de wijken kunnen we meer doen om kwetsbaren te helpen als het heet is.”