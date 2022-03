Gemeenteraadsverkiezingen beginnen met voorzichtige opkomst

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is vanochtend voorzichtig op gang gekomen. Vandaag is de eerste van drie dagen waarop bijna 13,6 miljoen mensen in 334 gemeenten hun stem mogen uitbrengen.

Het vervroegd stemmen is ingevoerd vanwege het coronavirus, om te zorgen voor een spreiding van de kiezers in de stemlokalen. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ervoor kiezen op maandag of dinsdag hun stem uit te brengen, omdat die dagen veel rustiger zullen verlopen dan de woensdag. Maandag kunnen stemgerechtigden op zo’n 1700 plekken terecht.

Het eerste stembureau ging om 06.00 uur open op het station van Harderwijk. Een halfuur later opende ook het mobiele stembureau op het station Rotterdam Centraal. In beide stembureaus was het vanmorgen rustig, meldde de NS. Rotterdam Centraal, Leiden Centraal en ‘s-Hertogenbosch zijn drie van de tien stations in twaalf gemeenten waar maandag en dinsdag vervroegd kan worden gestemd. Woensdag kan er op of bij 42 stations worden gestemd. Op de stations Hilversum en Utrecht zijn twee stembureaus.

De meeste reguliere stembureaus openden hun deuren vandaag om 06.30 uur. In Harderwijk had omstreeks 12.00 uur 1,8 procent van de kiesgerechtigden gestemd. In Den Haag bedroeg het opkomstpercentage rond 10.00 uur 0,4 procent. In Rotterdam, waar ook 39 wijkraden worden gekozen, was dat 0,2 procent en in Utrecht 0,3 procent. In de gemeente Groningen had om 09.30 uur zo’n 0,2 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht.

Amsterdam

Amsterdam komt pas later met de eerste opkomstcijfers. Burgemeester Femke Halsema gaf omstreeks 09.00 uur het officiële startsein voor de verkiezingen in de hoofdstad. Dat deed ze met het uitbrengen van haar stem in de Oosterkerk op Wittenburg, een van de ongeveer vijftig locaties in de hoofdstad die vandaag en morgen al open zijn. Ze vindt de stemperiode ‘altijd ongelofelijk spannend’. De burgemeester zei te hopen op een ‘maximale opkomst’. ,,Ik hoop vooral dat veel jongeren gaan stemmen’’, sprak ze. Op wie de burgemeester zelf heeft gestemd, wilde ze niet kwijt. Ze zei wel dat het om een vrouw ging. ,,Een jonge vrouw”, klonk het.

In het stembureau in de Oosterkerk zijn diverse coronamaatregelen getroffen. Zo kunnen mensen bij binnenkomst hun handen ontsmetten en staan er mondkapjes, die overigens niet verplicht zijn. Toch droegen meerdere mensen er een bij binnenkomst. De tafel waar de stembiljetten worden verstrekt, is voorzien van spatschermen. Ook mogen de kiezers het rode potlood waarmee ze hun stem uitbrengen mee naar huis nemen.

Volledig scherm Burgemeester Femke Halsema brengt haar stem uit in de Oosterkerk. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen kiezers in verband met de coronapandemie vervroegd hun stem uitbrengen. © ANP

Stemmentellerstekort

In totaal kunnen mensen in de hoofdstad woensdag - op de ‘echte verkiezingsdag’ - op zo’n vijfhonderd locaties terecht. De stemmen van maandag en dinsdag worden op woensdag overdag geteld in de RAI. Hoewel de stembureaus goed zijn bezet, komt Amsterdam nog wel stemmentellers tekort voor de verkiezingsavond, vertelt projectleider verkiezingen Rosalinde Nierop. In totaal heeft de hoofdstad rond de 2000 tellers nodig en ontbreken er nog zo’n 250. Volgens Nierop zijn er veel kandidaten. ,,Daardoor verwachten we dat het tellen langer gaat duren.”

Quote We verwachten dat het tellen van de stemmen langer gaat duren Rosalinde Nierop, projectleider verkiezingen Amsterdam

In Amsterdam doen 26 partijen mee aan de verkiezingen. Amsterdammers stemmen niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor nieuwe stadsdeelcommissies en de bestuurscommissie Weesp. Het is voor het eerst dat Weesp onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, aangezien de plaats vanaf 24 maart officieel bij de gemeente Amsterdam hoort. Amsterdam kent dan zeven stadsdelen en het stadsgebied Weesp.

Tellen vervroegde stemmen

Alle stembureaus moeten om 21.00 uur sluiten. Daarna blijven de stembussen met daarin de stembiljetten gesloten. Stembureauleden stellen wel vast hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd, door het aantal geldige stempassen en volmachtbewijzen te tellen.

De gemeente vervoert de stembussen, stempassen en volmachten naar een veilige opslag. De sleutel van elke stembus wordt apart vervoerd en het vervoer van de spullen gebeurt altijd door minimaal twee personen. De stemmen die op maandag en dinsdag vervroegd zijn uitgebracht, worden woensdag overdag geteld.

Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan vijf jaar verlopen is.