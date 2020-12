Genoeg griepvaccins om 60- tot 70-jarigen in te enten

Coronavirus LIVE | Winkelver­bod 60-jarige na ruzie over mondkapje, vaccin gratis in Frankrijk

19:00 In de afgelopen 24 uur zijn 5641 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat is meer dan gisteren, toen ruim 4900 gevallen gemeld. In Italië is vandaag een recordaantal coronadoden gemeld op één dag, namelijk 993, hoger dan de piek tijdens de eerste golf. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws.