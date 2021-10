Gepensioneerden eisen jarenlang gemiste pensioenverhogingen op: tot tienduizenden euro's

De zaak zou grote consequenties kunnen hebben. Van Meerten zegt dat de Nederlandse pensioenwet op dit punt in strijd is met Europese regels. Als hij via de gang naar de rechter gelijk krijgt, zouden miljoenen Nederlanders voor in totaal miljarden euro’s aan claims kunnen gaan indienen bij pensioenfondsen. Per persoon zou het zomaar om tienduizenden euro’s kunnen gaan. Ook zou de uitspraak gevolgen kunnen hebben voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, waaraan al een hele tijd wordt gewerkt.



Het fonds heeft aan Kassa laten weten dat het zich moet houden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Volgens die regels is de financiële positie van PMT, net als die van andere grote pensioenfondsen, momenteel nog niet sterk genoeg om de pensioenen te verhogen. Wanneer het geschil voor de rechter komt, is nog niet bekend.