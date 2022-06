Gerda en Jurgen proberen uithuisgeplaatste dochters al zeven jaar terug te krijgen

Misschien was het toeval. Maar Jurgen en Gerda Deceuninck denken dat de hand van God hen bij elkaar bracht. Want hoe groot is nu de kans: twee gedupeerden in de toeslagenaffaire, die elkaar zonder dat te weten ontmoeten en als een blok voor elkaar vallen. Toch ging het zo, in 2012, toen Gerda tijdens haar werk achter de bar stond en een ‘Belgische bonbon’ binnen zag stappen: Jurgen. Die keek op zijn beurt naar Gerda en was op slag óók verliefd.