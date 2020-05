Geredde ooievaartjes uit De Lutte groeien als kool: ‘Eerste nacht was wel spannend’

VideoDe vier geredde ooievaartjes uit De Lutte groeien als kool. Vorige week zijn ze overgebracht naar de ooievaarsopvang in Herwijnen en daar doen ze het zo goed, dat de twee grootsten al niet meer samen in een voerbak passen.

De vier ooievaars werden vorige week uit hun nest gehaald door omwonenden en de Vogelwerkgroep Losser, nadat een andere ooievaar op het nest was doodgeschoten. Ze haalden de diertjes uit hun nest, zetten ze onder een warme lamp en zorgden voor voedsel. Een dag later gingen ze naar de ooievaarsopvang van Piet van Andel in Herwijnen.

En daar doen ze het hartstikke goed, blijkt uit de filmpjes die ooievaarsdeskundige Sander Wansing van de Vogelwerkgroep Losser gisterochtend van Piet van Andel kreeg. „Ze groeien als kool, hun veren beginnen zich te ontwikkelen en hun poten verkleuren langzaam van zwart-grijs naar oranje.”

Een teken dat ze het goed doen. Alle vier. „Op de filmpjes zie je in totaal drie ooievaars. Maar dat komt doordat de twee grootsten zo snel groeien dat ze al niet meer met z'n tweeën in de voerbak passen.”

Goed nieuws na drama

Dat de vier ooievaartjes het zo goed doen, is welkom nieuws na het tweede ooievaarsdrama dat zich vorige week in De Lutte voltrok. Net als vorig jaar werd er langs het spoor bij Wewwelstad een doodgeschoten ooievaar gevonden. Er wordt een beloning uitgeloofd van 1000 euro voor de tip die leidt tot de dader.

Maar gelukkig doen de kleine ooievaars het goed. Dat had Wansing al wel verwacht. „De eerste nacht was spannend, toen we ze net uit het nest hadden gehaald. Vooral bij de allerkleinste had ik er niet zoveel vertrouwen in. Maar ik weet dat als ze eenmaal bij Piet van Andel zijn, het dan wel goedkomt.”

Terug naar de natuur

De ooievaartjes zitten nu op hun nieuwe adres vooral binnen, op de keukentafel. „Ze zijn al heel erg gewend aan Piet”, weet Wansing. Maar uiteindelijk moeten ze de natuur weer in. Daarom moeten ze het contact met een mens weer afleren als ze groot genoeg zijn.



„Over een tijdje gaan ze naar een schuurtje, waar ze Piet alleen nog maar zien bij het voeren. Daarna kunnen ze de weide in. Daar doen ze vliegoefeningen en vliegen daar dan ook al eens weg. De opvang ligt aan de Waal, ze zitten zo in de uiterwaarden. Daar kunnen ze op zoek naar voedsel.”



Van Andel bouwt het voeren dan af, zodat ze gedwongen worden al hun eigen eten te verzamelen. Als alles goed gaat, trekken ze rond half augustus vanzelf weg uit de ooievaarsopvang. „Zo natuurlijk mogelijk, als zelfstandige vogels.”