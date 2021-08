Gerichte aanslag op gebouw van woningcorporatie in Enschede, mogelijk om uitzetting zusjes

De Enschedese woningbouwvereniging Ons Huis is maandagmorgen doelwit geweest van een gerichte aanslag. Bij een gebouw van de woningcorporatie stonden omstreeks tien voor vier twee auto’s van Ons Huis in brand, terwijl een derde overgoten bleek te zijn met een vloeistof. Mogelijk is dat gedaan uit woede over twee zussen die hun huis uit worden gezet na het overlijden van hun moeder.

Naast de brand is ook het pand van Ons Huis beklad. Zo zijn er meerdere dingen op het pand geschreven: “Regels zijn regels” en “Tom Jacobs”. Het lijkt te verwijzen naar een artikel dat deze site eerder dit weekend schreef over het feit dat twee dochters hun huis uit moeten nadat hun moeder is overleden. Jacobs is manager wonen bij Ons Huis.

Zondagavond werd duidelijk dat Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Daniël Koerhuis (VVD) in de bres springen voor de Enschedese zusjes Fabiënne (19) en Valerie (18) Valk en in Kamervragen hun woede uitspreken over de manier waarop woningcorporatie de twee zusjes uit huis wil zetten.

De zussen moeten volgende week de sleutels inleveren van het huis waar ze sinds hun kinderjaren met hun moeder woonden. Toen moeder Natascha overleed aan maagkanker stelde Ons Huis zich heel formeel op: de meisjes mogen er niet blijven wonen, want de huurder moet minimaal 23 jaar zijn.

Twee voertuigen total loss

Als gevolg van de brand zijn de twee voertuigen total loss geraakt. Een busje ging in vlammen op en een auto raakte zwaar beschadigd. Bij de derde auto is de vloeistof niet in brand gegaan.

De politie heeft de omgeving rondom Ons Huis afgezet voor sporenonderzoek. De politie roept getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van tien minuten voor vier zich te melden bij de politie.

Volledig scherm Het gebouw van Ons Huis is beklad met "Regels zijn regels" en "Tom Jacobs", de naam van de manager van Ons Huis. © News United / Dennis Bakker