‘Gerommel met testamenten is aan de orde van de dag’

Jolanda de Vries (56) uit Apeldoorn weet niet wat haar overkomt wanneer haar broer Herman in juni 2014 op 67-jarige leeftijd overlijdt. Het bleek dat Herman zonder medeweten van zijn familie in 1991 een testament had laten opmaken door een inmiddels overleden notaris uit Apeldoorn.



In dat testament staat dat Herman, die functioneerde als een kind van 6 jaar, al zijn bezittingen nalaat aan de onbekende Prinsen Geerligs Stichting uit Utrecht. ,,Herman was zwaar verstandelijk gehandicapt en was helemaal niet in staat zelf een testament op te stellen”, zegt zijn zus Jolanda van meet af aan.



Van de in het mysterieuze testament genoemde stichting hadden zus Jolanda en de man die zeventien jaar lang de administratie van Herman had gedaan, nog nooit gehoord; laat staan Herman zelf.