‘Geroofde’ miljoenendiamant is van wereldberoemde ontwerper: ‘Grootste steen van de hele beurs’

27 miljoen euroHet collier dat dinsdag vermoedelijk is gestolen op de kunstbeurs in Maastricht, is van de in Amerika geboren Joël Arthur Rosenthal, een van de grootste en meest gerespecteerde juwelenontwerpers ter wereld. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman zegt, op basis van ‘meerdere bronnen uit de scene‘, dat het collier met daarin een kanariegele diamant zou zijn buitgemaakt. ,,Het gaat hier om de grootste en meest waardevolle steen van de beurs.”

Martijn Akkerman, bekend en geliefd om zijn optredens in het succesvolle tv-programma Tussen Kunst en Kitsch, spreekt van een uitzonderlijke roof. Joël Arthur Rosenthal (79) uit New York, die een winkel in Parijs heeft, wordt volgens Akkerman beschouwd als een van de grootste ontwerpers van de wereld. Zijn exclusieve juwelen en sieraden hebben een eigenzinnige stijl en gaan overal ter wereld voor vele miljoenen euro’s over de toonbank.

Indiase stijl

Het collier dat dinsdag door vier overvallers zou zijn gestolen, is slechts een aantal jaar oud, schat Akkerman. ,,Het gaat hier om een lang, zeldzaam collier van parels met smaragden waartussen een gele kussenvormige diamant hangt. Dit uiterst zeldzame stuk is volledig gemaakt in Indiase stijl en lijkt oorspronkelijk bedoeld voor Arabische vorsten en prinsen.”

De hanger zal volgens Akkerman niet zo veel opleveren. ,,De groene smaragden en de parels zijn voor de overvallers belangrijk, maar het zal ze voornamelijk gaan om die grote, kanariegele steen. Die is prachtig, en véle miljoenen waard. Het is de vraag wat de overvallers daarmee van plan zijn. Alle stukken die deze juwelier laat zien zijn zorgvuldig gedocumenteerd. Als ze hem in oorspronkelijke staat zouden verkopen, lopen ze al snel tegen de lamp.”

Defragmenteren

Akkerman vermoedt dat de overvallers hiervan op de hoogte zijn. Hij sluit niet dat ze de steen laten slijpen of laten defragmenteren, zodat hij niet meer de exacte afmeting van nu heeft. ,,Zo wordt hij weliswaar minder waard, maar kun je er alsnog heel veel geld voor krijgen.” De juwelenhistoricus zegt verbijsterd te zijn dat het de overvallers is gelukt om de diamant mee te nemen. ,,Hoe kom je in hemelsnaam met een moker en een vuurwapen een beveiligde kunstbeurs binnen? Dat is toch niet te geloven?”

Het collier van Rosenthal, ook wel de ‘Fabergé van onze tijd genoemd’, zou een totale waarde hebben van 27 miljoen euro, zo zou de overvallen standhouder van retailer Symbolic & Chase ter plekke hebben gezegd. ,,Dat zou heel goed kunnen. Het gaat hier om een diamant van absolute topkwaliteit”, zegt Akkerman. De politie wil desgevraagd niet bevestigen dat er een collier is gestolen. ,,We weten dat er sieraden zijn buitgemaakt, maar over de exacte hoeveelheid en de waarde daarvan hebben wij geen informatie”, aldus een woordvoerder.

Een woordvoerder van de kunstbeurs wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat het collier is gestolen. De Britse luxeretailer Symbolic & Chase weigert commentaar te geven.

