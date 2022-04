Gert van de Plus-supermarkt, de man met een garage ín de Jumbo, staakt de strijd

De slepende supermarktoorlog in Bilthoven tussen Gert van de Plus en Jumbo lijkt ten einde. Gert Smit, eigenaar van de Plus in Bilthoven staakt de strijd en trekt zijn beroepszaak bij de Raad van State, tegen een verleende vergunning aan de Jumbo, in. Zijn garagebox, midden in de Jumbo, houdt hij wel in bezit.