Gescheiden ouders met nieuwe relatie wonen vaak verder uit elkaar

CBS-socioloog Tanja Traag haalt niet uit de cijfers waarom dit zo is. ,,Maar ik kan me voorstellen dat je vlak na een scheiding vooral snel een huis zoekt dat in de buurt van je ex is en dus je kinderen. Als je weer een partner vindt, trek je bij hem of haar in of zoek je samen een huis. Het nieuwe huis moet dan ook aan andere voorwaarden voldoen, vooral als je in een samengesteld gezin gaat wonen. Misschien ga je ook verder weg wonen om afstand te nemen tot je ex."