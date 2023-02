Geschrokken reacties op veranderingen in boeken Roald Dahl: 'Teerheid van kinderziel wordt overschat’

Monteur Peter (73) ziet avondklok­boe­te verscheurd worden: ‘Gewonnen!’

Peter Ziel heeft met succes de avondklokboete die hij twee jaar geleden kreeg aangevochten. De monteur uit Zwartsluis had die avond net een warmtepomp gemaakt toen hij zonder verplicht ontheffingsformulier gesnapt werd. De agent was onverbiddelijk, de rechter is milder. Het duurde alleen even. ,,Ik heb waar voor mijn geld gekregen.”