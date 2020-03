Gestrande Nederlanders worden opgehaald uit Peru

Gisteren zijn er twee vliegtuigen vol Nederlanders aangekomen uit de Portugese stad Faro en het Afrikaanse Gambia. In totaal zijn er al ‘honderden’ Nederlanders teruggehaald, stelt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar komen na de komende 24 uur nog ‘honderden’ bij. Exacte aantallen hoopt het ministerie morgen te kunnen melden.

EU-burgers

Op de speciale site voor Nederlanders die door het coronavirus vastzitten in het buitenland hebben zich inmiddels 21.000 mensen gemeld. Bij de geplande repatriëringsvluchten nemen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ook burgers van andere EU-landen mee, als daar plek voor is. Omgekeerd nam een toestel van het Duitse Lufthansa ook Nederlanders mee terug uit Cambodja.

Vorige week besloot een consortium van Buitenlandse Zaken, de reisbranche en verzekeraars een speciaal loket te openen waar gestrande Nederlanders zich konden melden om in aanmerking te komen voor repatriëring. Zij moeten daar wel een eigen bijdrage voor betalen: 300 euro als ze binnen Europa vastzitten, 900 euro in de rest van de wereld.

Flinke klus

Het plannen van de vluchten is een flinke klus. Zo zijn er in veel landen ook binnenlandse reisverboden, waardoor Nederlandse reizigers niet altijd bij een vliegveld kunnen komen. Buitenlandse Zaken probeert dan in overleg met de plaatselijke autoriteiten ontheffingen te regelen. Er worden de komende dagen nog meer vluchten gepland.

Al voordat de speciale site bijzonderebijstandbuitenland.nl geopend werd, haalde luchtvaartmaatschappijen met hulp van Buitenlandse Zaken 1900 reizigers (uit meerdere landen) terug uit Colombia en vloog Transavia tien keer naar Marokko om daar gestrande Nederlanders op te halen.

Opgelucht

Voor honderden Nederlanders in Peru is er in elk geval licht aan het eind van de tunnel: zij zullen nog vanavond met een KLM-vlucht terugvliegen naar Nederland. ,,We zijn zo ontzettend opgelucht”, laat de 31-jarige Anyel vanuit de luchthaven weten. Ze kan niet wachten tot het moment van vertrek. ,,Ik begon te huilen toen ze ons belden dat we een ticket hadden.”

Ze verbleef de afgelopen tijd met haar vriend Mark (33) in een kleine B&B in de hoofdstad Lima. Na de afkondiging van strenge coronamaatregelen konden ze geen kant meer op. Net als vele honderden Nederlanders, veelal backpackers ,,De situatie begint hier steeds dreigender te worden", liet ze eerder weten.

Het merendeel van de mensen die vanavond aan boord van het vliegtuig zit, is van Nederlandse afkomst. De rest is afkomstig uit andere landen en heeft een medische urgentie. De verwachting is dat rond 6 april nog een KLM-vlucht aankomt in Peru om de overige gestrande Nederlanders op te halen.

Volledig scherm Anyel en haar vriend Mark op het vliegveld van Lima © Anyel