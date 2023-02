Gevaar van overstroming valt niet te onderschatten: gelukkig kun je zelf van alles doen

Het wondere leven van een bevlogen miljonair die berooid en alleen sterft tussen de rommel

Van krantenjongen tot miljonair? Ton Scheeuwe bewandelt het omgekeerde levenspad. Hij wordt letterlijk steenrijk als een Hengelose fabriek wordt verkocht. Hij eindigt berooid, driehoog achter in Amsterdam. Eind 2022 overlijdt hij in een versleten stoel en krijgt een ‘begrafenis-van-de-armen’. Dit is het bijzondere levensverhaal van een geboren Tukker.