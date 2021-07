Gevaccineerd, twee keer. En nu met koorts in bed: ‘Het zal toch geen corona zijn?’

,,Dat is ook het eerste wat mensen zeggen: Je bent toch gevaccineerd?”, zegt Ella die al maanden geleden haar tweede prik heeft gehad. Ook voor haar man is het lang genoeg geleden dat hij 'Janssen’ kreeg. Hoe kan dat dan?

Uit studies is bekend is dat mensen die de prik hebben gehad corona kunnen krijgen, maar in ieder geval niet zo ziek worden. Nieuw inzicht is dat gevaccineerden kennelijk het virus ook kunnen doorgeven. En dat is precies wat vorige week in het Nijmeegse gezin is gebeurd.