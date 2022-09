Gevallen oorlogsheld Marco Kroon meldt zich bij gevangenis voor zijn 40 dagen in de cel

Zijn twee vingers steekt hij in de lucht, alsof Kroon wil zeggen: verslagen ben ik niet. En toch. Ooit was het ondenkbaar. De Nederlandse oorlogsheld en Afghanistanveteraan Marco Kroon in de gevangenis. Nu is het toch echt zo ver: op dit moment is Kroon een van de gedetineerden in de militaire gevangenis in Stroe. Een fotograaf legde hem vast op de gevoelige plaat, op het moment dat hij zich daar vandaag meldde om een straf van 40 dagen uit te zitten.