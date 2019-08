Gevangenis Almelo op kop gezet na liquidatiebrief aan verdachte viervoudige moord

De politie heeft maandag de gevangenis Karelskamp in Almelo binnenstebuiten gekeerd op zoek naar een vuurwapen waarmee een gevangene zou worden geliquideerd. Doelwit moest Dejan A. zijn, een van de drie verdachten van de viervoudige moord vorig jaar november in Enschede.

Naast eigenaar Tuan Nguyen bleken bij deze moord ook Artur Sargsyan, Maijkel Akfidan en de 62-jarige Arnhemmer Max Klaassen te zijn doodgeschoten.

Volgens betrouwbare bronnen heeft Dejan A. (32) maandag een brief ontvangen waarin staat dat hij in de gevangenis zou worden vermoord. Nadat A. hierover alarm sloeg, stuurde de Dienst Justitiële Inrichtingen een gespecialiseerde eenheid naar Almelo om de gevangenis Karelskamp helemaal op de kop te zetten. Daarbij zou niets zijn gevonden.

Isolatie

Advocaat Roy van der Wal van Dejan A. zegt desgevraagd dat hij heeft gehoord dat dit inderdaad is voorgevallen. Zijn cliënt zou maandag meteen preventief in isolatie zijn geplaatst. De advocaat is er kritisch over dat dit meteen voor veertien dagen is gebeurd.

De Twentenaren Dejan A., zijn vader Camil (58) en zijn broer Denis (31) zitten vast voor de viervoudige moord 13 november in een bedrijfspand in Enschede. Het proces tegen hen loopt en volgende week is er een nieuwe zitting. Daarin wordt de voortgang van het onderzoek dat nog niet af is, besproken.