Gevluchte dader vergismoord op klusjesman en vader van drie kinderen in Beuningen opgepakt in België

De 33-jarige man die eerder tot 20 jaar cel werd veroordeeld vanwege de vergismoord op klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen is opgepakt in België. Dat meldt de politie. De man knipte na de uitspraak van de rechter zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Hij werd opgepakt in de buurt van de plaats Wommelgem.

De man werd zondagochtend in een auto gevonden door de Belgische politie. Hij probeerde nog te vluchten en veroorzaakte hierbij een verkeersongeval. De inzittenden van een andere auto raakten gewond, evenals de vrouw die bij de 33-jarige in de auto zat. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar uiteindelijk wisten agenten hem aan te houden.

De gevluchte dader zou August D. zijn. D. was op 20 december op vrije voeten met een enkelband, vanwege een eerdere veroordeling. Zijn voorlopige hechtenis was in november opgeheven, omdat de rechtbank op dat moment vond dat er te weinig bewijs tegen hem was. De enkelband werd dus doorgeknipt, waardoor hij onvindbaar was.

De politie had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen August D. Hij wordt waarschijnlijk binnenkort overgeleverd door België aan Nederland. In België wordt aangifte tegen hem gedaan, omdat hij bij zijn vlucht bijna een agent had aangereden.

Vergismoord

De Nijmeegse Mehmet Kilicsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. Hij werd van dichtbij doorzeefd met zeven kogels, waarvan er uiteindelijk één fataal bleek te zijn. De schutters, volledig in het zwart gekleed, vluchtten direct na de schietpartij.

De rechtbank beschouwt het als een vergismoord, want Kiliçsoy was niet het beoogde doelwit. Onduidelijk is wie dat wel was.

August D. is de broer van Jomairo D. (29) uit Amsterdam, die vorig jaar juni, na een lange vlucht, werd opgepakt in Frans-Guyana en werd veroordeeld tot dertig jaar cel, de hoogst mogelijke tijdelijke celstraf. August bewaarde volgens het OM de wapens voor zijn broer, stelde zijn woning beschikbaar als uitvalsbasis voor de medeverdachten en zou volgens het OM ontmoetingen hebben gehad met de voorverkenners van de liquidatie. Het OM had in oktober 22 jaar tegen August D. geëist en levenslang tegen zijn broer Jomairo.

Er waren nog vier medeverdachten. Zij kregen vijf tot 26 jaar opgelegd. De rechtbank noemde de werkwijze van de veroordeelde mannen gewetenloos.

Enorme impact

De dood van Kilicsoy had enorme impact: de klusjesman laat een vrouw en drie kinderen achter. ,,Onze levens zijn verwoest”, zei een geëmotioneerde weduwe in een zitting afgelopen zomer.

