Gevoelstemperatuur tijdens intocht rond vriespunt, mogelijk morgen eerste sneeuwvlokjes

Zaterdag - de dag van de Sinterklaasintocht - wordt een kille dag. ,,Je dik inpakken is geen overbodige luxe. Het wordt 4, maximaal 5 graden en er staat een fris windje”, voorspelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Sinterklaas en zijn pieten komen dit jaar met de stoomtrein aan in Apeldoorn. Door een matige zuidwestenwind ligt de temperatuur voor het gevoel rond het vriespunt. Verder is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Een regenzone ligt boven het noorden van het land. Het is nog onzeker of ook Apeldoorn tijdens de intocht daarmee te maken krijgt. Voor de zon is er niet of nauwelijks ruimte.

Sinterklaasintocht

Of de pietjes aan de kant in regenpak en met paraplu moeten komen, is nog de vraag. ,,Ik heb goede hoop dat we het droog houden, slechts een enkel modelletje gaat uit van miezerregen.” De weersomstandigheden staan volgens de weerman nog niet helemaal vast. ,,Er zijn heel veel lagedrukgebiedjes in West-Europa, die regionaal voor grote verschillen zorgen. Korter van tevoren kunnen we het beter inschatten, maar dat het een vrij kille dag wordt is wel zeker.”

Volledig scherm Fietsend in de sneeuw. © Raphael Drent

Morgen kan overigens al de eerste sneeuw vallen. Weerman Klaassen waarschuwt voor al te veel enthousiasme van sneeuwliefhebbers. ,,Ik denk dat het niet veel voorstelt. Een enkel weermodel komt met natte sneeuw aan het eind van de nacht, begin van de ochtend als het nog wat kouder is. Ik sluit wat sneeuwvlokken niet uit, maar wit zal het landschap er niet van worden.”