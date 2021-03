Gevonden lichaam in Zeist blijkt jonge foetus: 'Mogelijk heeft iemand die willen begraven’

Bij het onderzoek rond de Hoog Kanje, de weg die leidt naar het bos, werd vanochtend een politiehelikopter ingezet en een politiehond zocht naar sporen in de omgeving. Hoe de foetus daar terecht is gekomen, is niet bekend.

Volgens de politie is er geen sprake van een strafbaar feit, omdat het gaat om een ongeboren kind dat jonger is dan 24 weken: dan pas is een foetus in beginsel levensvatbaar. ,,Waarschijnlijk heeft iemand hem willen begraven en is dat op een of andere manier niet gelukt.”