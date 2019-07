Gevonden lichaam is van vermiste Loes (18), politie sluit misdrijf uit

Het lichaam van Loes werd gistermiddag gevonden bij de Middendijk in het gebied ten zuiden van het Gelderse dorp Oene. De weg was tot in de avond afgezet. Bij het lint verzamelden zich mensen, sommigen in tranen. Ook de vader van Loes was gisteren al op de vindplaats geweest en werd opgevangen door agenten.



Het onderzoek op de plek waar het lichaam is gevonden, werd in de loop van de avond afgerond. Lange tijd kon de politie nog niet zeggen of het inderdaad om Loes ging. Wel werd eerder bekend dat het om het lichaam van een jonge vrouw ging. De mensen die vlak in de buurt van de vindplaats wonen, mochten eerder gisteravond weer naar huis.



De 18-jarige Loes uit Epe kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis. Daarna ging een grote zoektocht van start.