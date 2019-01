Geweld tegen boswachters blijft maar stijgen

Een boswachter van Natuurmonumenten is gisteren in de Loonse en Drunense Duinen mishandeld nadat zij een bezoeker aansprak op zijn loslopende honden. Het geweld tegen boswachters blijft de laatste jaren maar stijgen, concluderen natuurorganisaties.

De boswachter uit Noord-Brabant liep door de mishandeling verwondingen op aan haar arm. De verdachte, een 59-jarige inwoner uit Berkel-Enschot kon uiteindelijk door de gewaarschuwde politie op een parkeerplaats van het natuurgebied worden gearresteerd. Er is aangifte gedaan voor mishandeling. Het slachtoffer kon na een bezoek aan de eerste hulp met een ingepakte arm weer naar huis.

Het is geen unicum dat een boswachter tijdens het werk wordt mishandeld of bedreigd. Vorig jaar waren er bij Staatsbosbeheer 80 gevallen bekend. Twaalf keer was er sprake van fysiek geweld, 55 keer werd een boswachter persoonlijk bedreigd en 13 keer keer ging het om (non)verbale agressie. Een stijging ten opzichte van 2017, toen er ruim 70 meldingen werden geregistreerd. En dat met de wetenschap dat lang niet alle uitingen van geweld tegen boswachters worden gemeld. Daarbij worden de meldingen steeds gewelddadiger. Zo werd vorig jaar een boswachter zwaar mishandeld in recreatiegebied Veerplaat in Zwijndrecht. De man liep een gebroken neus op en kon vier weken niet werken.

Inmiddels hebben boswachters van Staatsbosbeheer (die werken als buitengewone opsporingsambtenaren) een wapenstok en handboeien bij zich. Ook zijn ze uitgerust met een C2000 portofoon waarmee de politie gewaarschuwd kan worden. ,,Er staat inmiddels ook een verzoek uit om pepperspray in de uitrusting op te nemen’’, vertelt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. De uitrusting van de boswachters van Natuurmonumenten verschilt in tegenstelling tot die van Staatsbosbeheer per gebied, maar ook zij werken als boa’s en mogen mensen dus bekeuren en aanhouden.

Samen Sterk

De boswachter die werd mishandeld in de Loonse en Drunese Duinen had voor zover bekend geen uitgebreide uitrusting bij zich, vertelt een woordvoerder van Natuurmonumenten. ,,Ze heeft de politie met haar mobiele telefoon gewaarschuwd.’’

Om de boswachters in Brabant te ondersteunen tijdens hun werkzaamheden, vooral ‘s avonds en in het weekend, krijgen ze hulp van de SSIB, wat staat voor ‘Samen Sterk In Brabant’. De medewerkers van SSIB zetten zich in hun provincie onder meer in tegen afval, stroperij en wildcrossen in buitengebieden. Ook zij mogen mensen bekeuren en aanhouden.

Ondanks de toename van geweld en respectloze gedrag is er volgens Natuurmonumenten nog geen sprake van een angstcultuur onder het personeel. ,,Ze zijn altijd met zijn tweeën en er zijn gelukkig ook nog genoeg mensen die het werk wel waarderen, en weten te genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.’’