Gewonde na explosie in schuur

Oud-voorzitter NOC*NSF Mickey Huibregt­sen overleden

In zijn woonplaats Bilthoven is Mickey Huibregtsen (82) overleden. Zijn familie meldt dat in een rouwadvertentie in NRC. Huibregtsen werd bekend als voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, dat in 1993 fuseerde met de Nederlandse Sport Federatie tot sportkoepel NOC*NSF.

28 mei