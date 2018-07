Gewonde slachtoffers van zwaar ongeval N203 buiten levensgevaar

De mannen van 20 en 21 jaar waren gisteren samen met drie collega's onderweg naar hun woonplaats Limmen toen ze door onduidelijke oorzaak frontaal op een vrachtwagen botsten. Drie inzittenden van de auto - een 21-jarige vrouw uit Den Haag, een 21-jarige Poolse vrouw en een 23-jarige Poolse man - kwamen daarbij om het leven.



Alle inzittenden werken voor Flexible Human Services, een soort uitzendbureau voor de agrarische sector in Noordwijkerhout. Ze hadden er net een werkdag op zitten toen het ongeluk gebeurde. Bij hun werkgever kunnen ze het nieuws nog amper geloven.



,,Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons bedrijf'', zegt een aangeslagen woordvoerder. ,,We werken vandaag door, omdat we wel moeten. Maar de dag heeft een zwarte rand. We doen er alles aan om dit samen te verwerken, voor elkaar te zorgen en zuinig op elkaar te zijn.'' Het bedrijf heeft nauw contact met de families van de slachtoffers.