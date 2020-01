Gewonden door schietpartij in Heerlen

VIDEO Opgedoken bombrief was ‘zoek’: al eerder bezorgd bij Rotterdams tankstati­on

17:35 Bij een postsorteercentrum in Rotterdam is vanmiddag opnieuw een bombrief gevonden. Het gaat om een pakket dat al eerder bij een tankstation in Rotterdam was bezorgd, maar die medewerkers daar ‘retour afzender’ hadden gestuurd. De politie had deze brief nog niet eerder kunnen traceren.