Gewone Nederlanders over Haagse sores: ‘Niet zo hakketakken, regel een kabinet!’

‘Ga aan het werk, doe wat je moet doen’

Frank Jansen (35), uit Wijchen, door tv-maker Albert Klein Haneveld uitgeroepen tot dé gemiddelde Nederlander.



35 jaar, blank, 1,86 meter lang, 94 kilo, donker haar en jawel: een spijkerbroek. Tv-maker Albert Klein Haneveld zocht op basis van CBS-cijfers naar dé gemiddelde Nederlander. Hij kwam onlangs uit bij Frank Jansen uit Wijchen.



Dus aan wie kunnen we beter voorleggen hoe burgers tegen de Haagse perikelen aan kijken dan aan Frank? ,,Ik denk dat politici moeten doorpakken in plaats van te mauwen’’, luidt zijn antwoord. ,,Ze kunnen zichzelf beter in de picture spelen door een schandaal op te lossen in plaats van iets steeds verder uit te diepen. Daar hebben we meer aan.’’