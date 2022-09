Gezin al maanden geterroriseerd: ‘Na de explosie durft onze dochter niet meer alleen te douchen’

Het leven van een Nijmeegs meisje is ontwricht sinds er een bom ontplofte tegen het huis waarin ze woont. ,,Het gaat langzamerhand slechter, haar leven is verwoest.”

De bom veranderde alles. Een loeiharde knal, de straat die even helder verlichtte en daarna rook. De geur van brand die het huis bedwelmde. De explosie was zo hevig dat de voordeur de gang in vloog en dat de stenen in de stoep braken.

De aanslag gebeurde op dinsdag 13 september, rond negen uur ’s avonds, bij het doodgewone hoekhuis van Frans (54) en Korrie (44) in de Nijmeegse wijk Heseveld. De explosie is het dieptepunt in een reeks bruut vandalisme dat zich deze zomer aaneenreeg: vernielde zonnepanelen, een bekladde garage, de ruiten werden een voor een ingegooid – een keer scheerde de steen op een halve meter langs Frans die in de woonkamer zat.

Quote Ze zit thuis op haar kamertje en af en toe doet ze met mij of haar begeleider wat buitens­huis. Haar leven is verwoest Frans

Vanwege hun privacy willen ze niet met hun achternaam in de krant, maar Frans en Korrie willen wel hun verhaal doen. Korrie vertelt dat ze op de avond van de bom samen met haar dochter thuis was, terwijl Frans een etentje met collega’s had. Voor het eerst sinds lang was hij weer eens de deur uit. Het was al drie weken rustig rond hun huis. ,,Ga maar”, had Korrie tegen haar man gezegd.

Ze keek met haar dochter een film, liep nog even mee met haar naar het toilet en toen gingen ze naar boven, naar bed.

Toen kwam de knal.