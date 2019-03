Gezin koopt huis met uitzicht op homoseksplek: ‘Soms zijn ze met zes man bezig’

Toen Kim Duin-Oosterman en haar man een karakteristieke jaren 30-woning kochten in Benningbroek, hadden ze geen idee dat de kinderkamers uitkeken op een homo-ontmoetingsplek. Achter hun huis vinden dagelijks seksuele ontmoetingen tussen mannen plaats. ,,Soms zijn ze met z’n zessen bezig’’, vertelt de gefrustreerde moeder van drie.

De eerste keer dat Kim de mannen zag, geloofde ze haar ogen bijna niet. ,,Ik stond in de kamer van mijn kleinste, bij de vensterbank. Opeens zag ik daar twee naakte mannen die elkaar aan het afwerken waren. Op klaarlichte dag! Ik stond perplex.’’ De moeder hoopte dat het een incident was, maar de mannen komen dagelijks naar de bosjes naast de parkeerplaats. ,,Er zijn vaste gasten, maar er komen ook eenmalige bezoekers’’, vertelt ze. ,,Vanuit het raam van de kinderkamers is álles te zien.’’

Kim belt bijna elke dag met de politie, want de plek is geen officiële homo-ontmoetingsplaats. Maar als de agenten arriveren, zijn de mannen alweer verdwenen. ,,Een paar keer heb ik ze zelf gevraagd of ze willen ophouden. Ze stoppen dan meteen, maar komen de volgende dag gewoon terug.’’

Gemeente kan niets

Kim en haar man klopten ook aan bij de gemeente Medemblik. Die zegt vooralsnog niets te kunnen doen, omdat het terrein niet onder hun beheer maar onder die van de Rijkswaterstaat valt.

,,Ik weet gewoon niet wat ik tegen mijn kinderen moet zeggen’’, zegt Kim. ,,Mijn middelste vraagt: ‘Mama, waarom zit die man op zijn knieën?’ En: ‘Waarom heeft die meneer zijn broek uit?’’ Kim heeft haar drie dochters verplicht om hun gordijnen dicht te houden.

Quote Als mijn dochters in de tuin spelen zien ze het nog beter Kim Duin-Oosterman

Volgens de buren van Kim worden de bosjes al 32 jaar door mannen gebruikt als cruiseplek voor anonieme seks. Ook de buren hebben vaak met de politie gebeld, maar worden naar eigen zeggen niet serieus genomen.

,,Als ik wist dat dít het uitzicht zou zijn, dan had ik het huis natuurlijk niet gekocht’’, gaat Kim verder. ,,Maar de makelaar heeft er niets over verteld. Het lijkt me ook niet normaal dat dit zo dicht bij gezinswoningen gebeurt.’’

Zelfs de tuin is voor de dochters niet veilig. ,,Onze heg is te laag. Als ze in de tuin spelen zien ze het nog beter. Ik word er enorm verdrietig van.’’