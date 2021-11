Gezin leende tijdens vakantie huissleutel uit aan neef, waarna er in hun woning een moord werd gepleegd

liveblog OM: Abdi B. (25) sneed slachtof­fer koffer­moord in stukken; verdachten blijven vastzitten

Drie maanden na de gruwelijke ‘koffermoord’, waarbij de 29-jarige Manuel Alvarez uit Zwijndrecht om het leven kwam, staat vandaag voor het eerst de Zwijndrechtse hoofdverdachte B. (25) voor de rechter. Ook een of enkelen van de zeven medeverdachten komen aan bod tijdens de pro formazaak, waarin de rechter zich buigt over de moord die in een Rotterdamse woning zou zijn gepleegd. Volg hier de rechtszaak via ons liveblog.

3 november