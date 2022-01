Gezin met 4 kinderen uit Enschede is alles kwijt en staat op straat na brand: ‘Zit al dagen te huilen’

Het huis waar Nathalie met haar vriend en vier jonge kinderen woonde, brandde woensdagmiddag volledig uit. Het ging razendsnel, vertelt ze twee dagen later. Het hele gezin is nog volledig van de kaart. „Ik was even weg met mijn zus, toen mijn vriend belde. Hij gilde: er is brand, er is brand! Ik schreeuwde terug: waar zijn de kinderen! Die waren al buiten”, vertelt ze. „We zijn er als een idioot naartoe gereden, over busbanen, door rode stoplichten… uit de verte zag ik de rook al boven de daken kringelen en toen we in de straat waren, sloegen de vlammen eruit.”