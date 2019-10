‘Gezin Ruinerwold volgelingen van Moonsekte’

De familie zou al vanaf de tijd dat ze in Hasselt wonen bij de Verenigingskerk horen, zoals de religieuze beweging internationaal heet. Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de vijftiger jaren uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.