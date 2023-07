Gezinnen betalen duizenden euro’s aan voor zonnepanelen, bestaat leverancier plots niet meer

Een paar honderd gezinnen verspreid over Nederland vrezen dat ze kunnen fluiten naar de gedane aanbetalingen voor zonnepanelen bij een bedrijf met de hoofdvestiging in Lelystad. Dat leverde volgens de gedupeerden al maanden niet meer en vroeg vorige week ineens faillissement aan.

Leverancier EnerGe b.v. is ‘wegens omstandigheden telefonisch niet bereikbaar’, luidt het op de voicemail. Een mailtje van deze nieuwssite met verzoek om contact en uitleg bleef tot nu toe onbeantwoord.

Het bedrijf liet klanten op 27 juni per mail weten dat het die dag het faillissement had aangevraagd. Als oorzaken noemde het de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne met de daaruit voortvloeiende materiaalschaarste en ‘ook nog eens de immense prijsstijgingen’. daarnaast had het bedrijf pech met het zoeken van partners om klanten beter en sneller te kunnen helpen. ‘Deze partijen beloofden veel, maar hielden ons aan het lijntje en zorgden er uiteindelijk voor dat wij ons faillissement hebben moeten aanvragen’, luidde het.

De eigenaar, tevens energieadviseur, voegde eraan toe dat hij zichzelf niet wil vrijpleiten, net zo min als zijn collega's dat willen, ‘want wij hebben deze ellende uiteindelijk veroorzaakt’. Hij bood zijn excuses aan en benadrukte dat ‘dit’ nooit de bedoeling is geweest. ‘We zijn er niet beter van geworden, eerder net zoals u de dupe, we hebben alleen maar ellende.’

Bij wijze van hart onder de riem sprak de EnerGe-baas de hoop uit dat ‘onze curator en de Stichting Garantiefonds Duurzame Energie’ de klanten kunnen begeleiden met de zonnepanelen. ‘Wij verwachten dat één van de aangesloten partijen u verder zal helpen’, aldus de verklaring.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Zonnepanelenleverancier EnerGe b.v. staat geregistreerd in het kantoorpand op de voorgrond in Lelystad. © Google Street View

Geen volledige terugbetaling

Klanten die in paniek de stichting benaderden, kregen te horen dat ze niet het volledige aanbetaalde bedrag terugkrijgen. Bij aanbetalingen gedaan voor 1 april gaat het om 10 procent, bij latere om 20 procent. Dit geldt uitsluitend voor particulieren en is beperkt tot maximaal 5000 euro.

De 250 gedupeerden, verenigd in een WhatAppgroep, spreken van aanbetalingen tussen de 2000 en 8000 euro per gezin. Een van hen is Maurice Paulusma (52) uit Voorburg. Hij kreeg in januari van EnerGe een offerte voor de installatie van zeventien zonnepanelen op het dak van zijn woning voor een bedrag van 10.500 euro. Daarvan moest hij 50 procent aanbetalen. ,,Een fors bedrag, dacht ik nog, maar maakte het geld over, omdat in de offerte stond dat mijn aankoop vanaf de aanbetaling verzekerd was’’, zegt hij.

Een fors bedrag dacht ik nog, maar maakte het geld over, omdat in de offerte stond dat mijn aankoop vanaf de aanbeta­ling verzekerd was Gedupeerde

Twee weken later kwamen monteurs langs voor een schouw en werd het aantal zonnepanelen teruggebracht tot dertien. Het bedrijf stuurde een herziene offerte, maar daarna bleef het stil, zegt de vijftiger. ,,Ik probeerde telefonisch duidelijkheid te krijgen over de beloofde levertijd van ‘veertien à zestien weken, maar we streven naar een sneller trajectverloop’, voor mij een van de redenen om met EnerGe in zee te gaan - maar het bedrijf was alleen bereikbaar via mail.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan het lijntje gehouden

Medio juni kreeg Paulusma eindelijk een reactie op zijn verzoek om opheldering. Het bedrijf liet weten in de vier verstreken maanden druk bezig te zijn geweest met het herstructureren van de installatieplanning en -uitvoering. ‘Door het gebrek aan installatiecapaciteit zijn wij ook op zoek gegaan naar een nieuwe partner.’ Die werd na enkele teleurstellingen gevonden ‘en verwacht onze achterstanden binnen drie maanden te kunnen hebben weggewerkt’, luidde het.

Paulusma liet weten de gang van zaken ‘schandalig’ te vinden en wilde weten waar hij aan toe was. Daarop liet EnerGe weten dat het een nieuwe structuur had gegeven aan zijn organisatie maar dat de partner minder betrouwbaar bleek dan was toegezegd. ‘Met een andere partner zullen wij spoedig met een voorstel tot installatie komen.’

De vijftiger uit Voorburg liet op 19 juni opnieuw zijn ongenoegen blijken met de mededeling dat hij binnen een week een datum voor installatie van de zonnepanelen wilde horen en anders zijn aanbetaling zou terugeisen. Na een reactie daar ‘volgende week’ meer over te kunnen vertellen, volgde tot zijn ontsteltenis de mail over de faillissementsaanvraag.

Na een paar nachten slecht slapen besloot ik tot actie over te gaan. Via slechte recensies over EnerGe vond ik iemand die gedupeer­den verzamelt. Maurice Paulusma

Paulusma: ,,Na een paar nachten slecht slapen besloot ik tot actie over te gaan. Via slechte recensies over EnerGe op internet vond ik iemand die gedupeerden verzamelt. Inmiddels proberen we met zo’n 35 man zoveel mogelijk informatie over het bedrijf en de personen erachter te krijgen met het oog op een eventuele rechtszaak.’’

Nog geen uitspraak

Het hoofdkantoor van de Kamers van Koophandel in Nederland laat in een schriftelijke reactie aan deze nieuwssite weten dat in het handelsregister nog geen faillissement bekend is van EnerGe BV. ,,Dat is niet vreemd omdat het bij een eigen faillissementsaanvraag vaak een tot twee weken duurt voordat er een uitspraak is’’, aldus een woordvoerder.

Paulusma gaat ervan uit dat hij van zijn aanbetaalde 5250 euro maar 525 euro (10 procent) terugkrijgt van het garantiefonds. Toch is het hem niet om het geld te doen, zegt hij. ,,Veel gedupeerden wilden geen zonnepanelen om stroom te besparen, maar om iets goeds voor het milieu te doen, aangemoedigd door de overheid. Dan bestel je bij dit bedrijf, maar ben je je geld kwijt. Dat misbruik moet bestraft worden’’, aldus de salesmanager uit de telecomsector.