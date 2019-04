Gezinsgeweld in doodgewone buurten: 'Als kind wist ik niet beter'

Hoogtere­cord én laagtere­cord aantal tekenbeten in 2018

12:38 Het jaar 2018 kende een grote piek én een diep dal in het aantal tekenbeten. In de eerste helft van het jaar kreeg Tekenradar.nl een recordaantal meldingen van tekenbeten binnen, maar in de tweede helft van het jaar werden er juist minder dan ooit tevoren gemeld.