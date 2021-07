‘Gezochte Nederlandse huurmoordenaar en Taghi-handlanger aangehouden in Brazilië’

Agenten van de federale politie arresteerden Palm woensdagmorgen in een appartement in Barra de Tijuca, een residentiële voorstad aan de westkant van Rio de Janeiro. Zijn naam stond op de zogenoemde Rode Lijst van Interpol. Daarmee wijst de internationale politieorganisatie landen op het bestaan van een arrestatiebevel tegen verdachten in een bepaald land.

In dit geval was dat Nederland. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde Palm in januari 2021 bij verstek tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor poging tot moord en illegaal bezit van een vuurwapen. Het ging om een dubbele liquidatiepoging in december 2016 in Noordeloos. De twee slachtoffers wezen Palm bij de politie aan als de schutter. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch ziet hem ook als de persoon die in 2015 spyshopmedewerker Ronald Bakker doodschoot bij zijn woning in Huizen. Ridouan Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de liquidatie op de onschuldige Bakker.