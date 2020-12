Gezonde Nederlanders onder de zestig mogelijk al voor de zomer gevaccineerd

In week tijd 43.303 besmettin­gen erbij, ruim een kwart meer dan week eerder

8 december Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week met 43.103 toegenomen. Dat is een stijging van ongeveer 27 procent ten opzichte van een week eerder. Dat maakte het RIVM zojuist bekend. Het aantal ziekenhuisopnamen op verpleegafdelingen ging van 1007 naar 1229. Ook in Brabant is er een forse stijging ten opzichte van vorige week.