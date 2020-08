GGD Amsterdam beperkt bron- en contactonderzoek door personeelstekort

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageert ontsteld. “Mag hopen dat dit niet waar is!?’', schrijft hij op Twitter. “Testen, bron en contact onderzoek zijn onze belangrijkste wapens tegen uitbraak. Essentieel dat dit opnoemde komt!’’



Ook andere partijen in de Tweede Kamer zijn verbijsterd door de uitspraken van GGD Amsterdam. CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft gelijk een verzoek uitgedaan voor een kabinetsreactie. ,,Dit is zeer verontrustend. Het bron- en contactonderzoek is een pijler onder het coronabeleid, het is een heel belangrijk instrument om het virus in te dammen.”



PVV-leider Wilders spreekt van ‘geklungel’ en noemt het ‘een wanprestatie van het kabinet’. ,,Totaal onacceptabel!”



GroenLinks wil dat er heel snel een oplossing komt voor de personeelstekorten. ,,Dat is cruciaal voor het kunnen bestrijden van corona”, zegt Kamerlid Corinne Ellemeet. ,,Daarnaast beweert het kabinet al heel lang dat ze kunnen opschalen, maar ze moeten goed nadenken over hoe dat flexibel kan.” SP-leider Lilian Marijnissen vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat in deze fase nog tekorten voorkomen.



Marijnissen: ,,We hoorden gisteren tijdens de persconferentie dat er nog geen tweede golf is, maar die dreigt wel. En dan heeft de GGD net nu te weinig capaciteit! Ze moeten het bron- en contactonderzoek niet inperken, maar juist opschalen. Als het virus zich hierdoor kan verspreiden, is dat slecht nieuws voor de volksgezondheid én de economie.”