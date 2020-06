GGD-directeur: Lastig achterhalen wie waar corona krijgt

Het lukt meestal niet om te achterhalen waar besmette coronapatiënten het virus hebben opgelopen. GGD-directeur Sjaak de Gouw verklaart in een interview met deze site dat ondanks bron- en contactonderzoek ‘je in de meerderheid van de gevallen de bron niet weet’.

Sinds begin deze maand doen alle 25 gezondheidsdiensten in Nederland na een positieve coronatest een bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Maar de bron opsporen is volgens GGD-voorman Sjaak de Gouw vaak lastig. ,,Als iemand aangeeft: ik ben wat op visite geweest, gaan fietsen en ik heb op een terrasje gezeten, dan kun je niet zeggen waar de bron zit.’’



Bij het gros van de onderzoeken blijft het volgens GGD-voorman De Gouw, die voor alle GGD’en de infectieziektebestrijding leidt, onduidelijk waar het virus vandaan komt. ,,Er zijn maar enkele mogelijkheden waarbij je dat wel zeker weet: bijvoorbeeld als iemand veertien dagen binnen is gebleven en maar één keer naar buiten is geweest.’’

Landelijke registratie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt ‘bron- en contactonderzoek een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige Covid-19-epidemie’. ,,Wees lokaal, regionaal en landelijk alert op bijzondere clustering van cases. Doe nader onderzoek als dat het geval is’’, staat in de RIVM-richtlijn. Ook andere landen houden bij wie waar corona kreeg. Nederland doet dit volgens de GGD-directeur niet landelijk. ,,Wij zien geen reden om dat te analyseren. Dat gebeurt wel op gemeenteniveau. Maar een landelijke registratie is er niet, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet.’’

Arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen pleit ervoor om wél landelijk onderzoek te doen naar de resultaten van het bron- en contactonderzoek. ,,De conclusie dat het niet altijd lukt, moet je niet ontmoedigen om te blijven onderzoeken. Elke bron die je vindt draagt eraan bij dat je het virus beter kunt indammen. Elke veenbrand wil je uit kunnen trappen en dat kan alleen als je weet waar die zit. Dan kom je erachter of het om slachterijen, een nertsenboerderij of een school gaat’’, betoogt Mulder. ,,Of je nou maar van 6 of 60 procent de bronnen weet, dat is allemaal informatie waar je iets aan hebt. Alles wat wij van Duitsland of Nieuw-Zeeland kunnen leren, moeten wij onmiddellijk overnemen.’’

Lees hieronder het volledige interview met GGD-directeur Sjaak de Gouw. ,,Een landelijke registratie is er niet, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet.’’