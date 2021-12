GGD: drie miljoen boosters voor nieuwjaar haalbaar

Op een aantal plekken klagen mensen deze week over lange wachttijden. Onder meer in Dordrecht en Rotterdam hingen mensen urenlang aan de lijn met de GGD. In sommige gevallen was het zelfs ingewikkeld om voor het einde van het jaar een afspraak voor een boostervaccinatie in de buurt te maken.

Een woordvoerder van de landelijke GGD zegt dat deze problemen lokaal kunnen optreden, maar hoe dan ook van tijdelijke aard zijn. ,,In Rotterdam zitten we deze week inderdaad vol, maar op veel andere plekken zijn mensen wel snel aan de beurt. In het algemeen geldt dat we op schema zitten om voor het einde van het jaar drie miljoen prikken gezet te hebben.’’

Dat betekent dat alle zestigplussers die een ‘oppepprik’ willen, die ook dit jaar hebben. Tot nu toe kregen ongeveer 700.000 mensen een derde prik: ouderen, mensen in de zorg en mensen met een afweerstoornis.

Te traag

Ernst Kuipers, voorzitter van ziekenhuiskoepel LNAZ, vindt dat het te traag gaat. Hij pleitte er gisteren voor de logistiek rond de campagne te vereenvoudigen. Ook zou de voorwaarde losgelaten moeten worden dat mensen pas een booster krijgen als hun vorige prik, of een coronabesmetting, minimaal zes maanden in het verleden ligt.

Zo’n versoepeling acht minister De Jonge van Volksgezondheid echter niet verstandig, laat een woordvoerder weten. De bescherming van een derde prik is beter als hij niet te kort na de tweede komt. Het pleidooi van Kuipers gaat ook in tegen een eerder advies van de Gezondheidsraad. Her en der klonk onvrede over de woorden van de LNAZ-baas, die volgens critici voor onnodige verwarring zorgt.

Zestigminners

Na nieuwjaar wil het kabinet alle zestigminners een booster aanbieden. Die prik zou in de meeste gevallen in de zevende maand na de tweede (of in het geval van Janssen eerste) vaccinatie gezet moeten worden. Mensen zouden zo ook aanspraak blijven maken op een internationale QR-code, die nodig is om andere EU-landen in te reizen.

De EU-ministers werken toe naar een afspraak waarbij de QR-code internationaal geldig blijft zolang de laatste prik maximaal negen maanden oud is. Daarbij kan het zowel om een tweede prik of om een boostershot gaan. De regel zou op 1 februari in moeten gaan. Ook met een negatieve test of een recent herstelbewijs kunnen reizigers dan nog een QR-code krijgen, is het idee. Landen kunnen individueel wel aanvullende voorwaarden stellen aan mensen die op bezoek komen.