GGD klaar voor invasie ski-corpsballen Vindicat: bussen zaterdag gefaseerd opgevangen

De 900 studenten uit Groningen die op skivakantie waren in Noord-Italië, waar code oranje geldt vanwege het coronavirus, keren zaterdag met een stuk of twintig bussen vervroegd terug naar Nederland. De GGD staat klaar om de leden van studentencorps Vindicat op te vangen op een speciale locatie, waar ze (als dat nodig is) getest worden.

De bussen met Vindicat-leden vertrekken morgenmiddag uit Sestrière. Studenten met symptomen die lijken op die van het coronavirus blijven achter. Leden die onderweg gezondheidsklachten krijgen, worden bij terugkeer op een nader te bepalen locatie in Nederland direct afgezonderd en getest op het virus. De GGD Groningen heeft al dagen goed contact met Vindicat over de situatie in het Italiaanse skigebied Sestrière, vlak bij de Franse grens.

Volgens de dienst is er geen aanleiding om uit te gaan van besmetting onder de studenten. Directeur publieke gezondheid Jos Rietveld noemt de situatie geruststellend en overzichtelijk. Er zitten momenteel een paar duizend Nederlanders in Noord-Italië, maar omdat de Vindicat-studenten met 900 tegelijk terugkomen in Groningen, nam en neemt de GGD extra maatregelen.

Quote De dichtstbij­zijn­de besmet­tings­haard zit meer dan 200 kilometer van het skigebied vandaan Hadden de studenten slechts vijftien kilometer verderop gezeten, dan waren ze in Oost-Frankrijk aan het skiën geweest en was er niks aan de hand geweest, zegt Rietveld. Nu zitten ze in Noord-Italië, een gebied waarvoor het reisadvies halverwege hun reis werd aangescherpt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het regelen van de terugreis werd daarom een hele operatie voor Vindicat en de GGD Groningen.

De studenten zitten in twee hotels en hebben heel weinig contact met Italianen. Bovendien zitten zij in het uiterste puntje van Noord-Italië, dus heel veel vrees voor besmetting hoeft er niet te zijn. De dichtstbijzijnde besmettingshaard zit meer dan 200 kilometer van het skigebied vandaan. ,,De studenten zijn kerngezond. De incubatietijd van het virus is gemiddeld twee weken en daar wordt rekening mee gehouden, maar iemand die geen gezondheidsklachten heeft, is niet besmettelijk”, legt Van den Boogaard uit.



Volgens de GGD was er dan ook geen medische noodzaak de reis af te breken. Toch besloot rector Floris Hamann (23) van Vindicat dat wel te doen om de zorgen bij leden, hun ouders en inwoners van Groningen weg te nemen. ,,We hebben in aanloop naar en tijdens de reis iedere dag contact gehad met de GGD, het RIVM en burgemeester Koen Schuiling. Hoewel zij ons niet hebben geadviseerd eerder terug te gaan, heb ik daar wel toe besloten. Dit voelt als de juiste beslissing.’’



Toen de studenten op reis gingen was dat volgens de autoriteiten (GGD en RIVM) nog geen enkel probleem. De situatie veranderde op dinsdag toen het ministerie van Buitenlandse Zaken op advies van het RIVM het reisadvies voor heel Noord-Italië aanscherpte. Aanvankelijk zou de groep zaterdagmiddag pas terugreizen, die reis is nu dus een dag naar voren gehaald.

Vanmorgen is er overleg geweest tussen de GGD Groningen en Vindicat over hoe de studenten precies met de bussen terugreizen. Daarnaast wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden bij terugkomst. De studenten hebben altijd de adviezen van de autoriteiten gevolgd en zullen dat blijven doen, zegt Hamann. Alle leden krijgen een mail van de GGD met de te nemen maatregelen. De bussen van Vindicat worden zaterdag ‘gefaseerd opgevangen’.

21 bussen

Sunweb heeft al 21 bussen klaarstaan voor de terugtocht, meldt de NOS in haar coronavirus-liveblog. De buschauffeurs zijn niet bang voor besmetting, laat een woordvoerder weten. Eén buschauffeur weigerde de klus, maar voor hem is een vervanger gezocht.