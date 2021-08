GGD’s willen vaccineren op scholen vanwege lage vaccinatiegraad bij tieners

Een aantal GGD’s bespreekt met middelbare scholen in hun regio of er vanaf aankomend schooljaar bij scholen kan worden gevaccineerd of dat er voorlichting kan worden gegeven, schrijft De Volkskrant . Zo willen zij de vaccinatiegraad opkrikken onder 12- tot 18-jarigen. Tot nu toe heeft slechts 43 procent van deze leeftijdsgroep zijn eerste prik gehad.

Bij de GGD's bestaan zorgen over mogelijke virusuitbraken op scholen wanneer de vaccinatiegraad onder minderjarige tieners niet stijgt. GGD Hollands Noorden is in gesprek met scholen in het voortgezet onderwijs. De vraag is of zij openstaan voor vaccinatie op scholen. GGD Amsterdam bespreekt met scholen of medewerkers voorlichting kunnen komen geven. Bij andere GGD’s, zoals in Drenthe en Utrecht, zijn nog geen concrete acties ondernomen. De tieners staan wel ‘op de agenda’.

,,Wij weten dat sommige GGD’s in hun regio initiatieven ontplooien in samenwerking met de scholen voor vaccinatie van deze leeftijdsgroep”, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Daarbij zegt de woordvoerder expliciet dat er in alle gevallen ook voorlichting wordt gegeven: ,,Het is heel duidelijk: GGD’s oefenen geen druk uit om je te laten vaccineren, niets is verplicht.”

Lage vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad blijft achter onder 12- tot 18-jarigen, valt de GGD-koepel op. De tieners voegen zich bij andere groepen met een relatief lage vaccinatiegraad, zoals de bewoners van achterstandswijken en de bijbelgordel.

Minderjarige tieners zijn vanaf 2 juli uitgenodigd voor een vaccinatie, maar de groep meldt zich in tegenstelling tot andere leeftijdsgroepen niet meteen massaal aan voor een prik. Het RIVM maakt zich daar vooralsnog geen zorgen over. ,,Het is vakantietijd, we verbinden er nog geen conclusies aan”, zegt een woordvoerder. Het gevoel van urgentie zou minder zijn onder tieners, omdat ze minder vaak ziek worden van corona. ,,Ons doel en ook onze verwachting is dat het percentage gevaccineerde tieners nog flink gaat stijgen.”

