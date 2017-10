Giftige paddenstoelen vellen al tientallen wildplukkers

Wels werkt in het natuurgebied Horsterwold, rondom Zeewolde. Daar staat het, net als op veel andere plekken in ons land, op dit moment helemaal vol met paddenstoelen. ,,Het weer is goed voor de zwam. Het is vochtig en de nachten zijn koud.” Wels organiseert binnenkort een paddenstoelenexcursie, maar hij is ook bezorgd. ,,De paddenstoelen worden massaal geplukt.”



Staatsbosbeheer heeft als regel dat bezoekers slechts 250 gram aan zwammen mee mogen nemen. Genoeg om een maaltijd mee te maken. Er zijn ook natuurbeheerders die een algeheel plukverbod hebben. Wels, zijn collega’s en de buitengewoon opsporingsambtenaren in de natuurgebieden zijn razend druk met controles. Hoeveel boetes er worden uitgedeeld, is onbekend.