Giftige schorpioen gevonden in toiletpot Alphen

De Europese zwarte schorpioen is weliswaar giftig, maar niet gevaarlijk. Een steek is vergelijkbaar met die van een bij of wesp. Volgens de dierenambulance Alphen dacht de persoon die het beestje gevonden had in eerst instantie dat het ging om een rivierkreeft, maar het bleek een echte schorpioen.



De medewerkers van de dierenambulance Alphen hebben het dier voorzichtig gevangen. De Stichting PretMetRep Reptielopvang kon aan de hand van een foto en beschrijving vaststellen dat het om een Europese zwarte schorpioen ging. De stichting is de schorpioen op komen halen en heeft het meegenomen naar hun gespecialiseerde dierenopvang.



Het is niet bekend hoe de schorpioen in het toilet in Alphen terecht is gekomen. Het zou kunnen dat de schorpioen is 'meegelift' vanuit Frankrijk. Daar komt de grootse populatie in Europa voor.