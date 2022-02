Gijzeling in Apple Store Leidseplein: politie massaal aanwezig en plein ontruimd

Baby's met oorknopjes: schattig of mishande­ling?

Gaatjes schieten bij baby’s: dat kan in Nederland. Je moet er alleen zelf een juwelier voor zoeken die het wil doen. Het ziet er soms aandoenlijk uit, maar natuurlijk beslissen baby’s niet zelf of die oorbellen erin komen of niet. En het kan ook best pijn doen. Toch doen of wachten tot ze zelf aangeven dat ze oorbellen willen?

