Gitarist Danny (13) heeft één hand, maar droomt van spelen in rockband: ‘Mag best ruig zijn’

Automobi­lis­ten ‘vergeten’ vaker te stoppen en rijden de rivier in: ‘Borden worden over het hoofd gezien’

Een vader (80), moeder (69) en hun twee volwassen dochters (38 en 48) verdrinken in de nacht van zaterdag op zondag in de Lek. Ze zien te laat dat de weg eindigt in een veerstoep en belandden nabij Streefkerk in de rivier. Zij zijn niet de eersten die onbedoeld in het water belanden.

