Gitte gelooft in hartintelligentie: ‘Tranen in mijn ogen bij ons eerste gesprek’

,,Ik geloof sterk in hartintelligentie. In het hart bevindt zich evenveel wijsheid als in de hersenen. Als ik met mensen in contact ben, probeer ik me te verbinden met die wijsheid in het hart, en van daaruit te communiceren. Om dat beter te leren, ging ik met een vriendin naar een vierdaagse cursus Heart IQ. Daar hoorde ik voor het eerst in mijn leven dat het niet altijd goed met me hoeft te gaan, dat mijn schaduwzijden er ook mogen zijn. Een eyeopener waaraan ik nu nog steeds veel heb.