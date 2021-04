Glashard ontkennen, maar Ruttes neus groeit net zo hard als die van Pinokkio

Sliedrech­ter (39) sprak voor betaalde seks af met puber Fleur, maar trof de politie

31 maart Hij dacht voor betaalde seks te hebben afgesproken met de 16-jarige Fleur. Met de eurobiljetten en een condoom in zijn portemonnee wachtte Sliedrechter Erik-Jan van der H. (39) de puber op bij het treinstation in zijn dorp. Rechercheurs grepen Van der H. in de kladden. En Fleur? Dat bleek een volwassen vrouwelijke rechercheur.