Glazen Huis-bedden in kringloopwinkel nu voor een prikkie

Anderhalve week na de eerste verkoopdag staan de bedden nog steeds op nieuwe eigenaren te wachten. Voor kringloopdirecteur Hans Hekkert is dit reden actie te ondernemen. Hij heeft in overleg met zijn dochter Maja besloten de prijs van de bedden drastisch te verlagen van 75 naar 25 euro per stuk. ,,Als we ze nu wel verkopen, doet de kringloop er 75 euro per bed bij. Dit levert 400 euro op. Daar komt de verkoopopbrengst bij van alle kleinere spullen uit het Glazen Huis die we wel hebben verkocht. Dat is 300 euro. Dit bedrag verdubbelen we naar 600 euro zodat we uiteindelijk 1000 euro kunnen overmaken naar Serious Request'', legt Hans Hekkert uit.