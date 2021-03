‘Godmother van de coke’ Naima Jillal had geen blingbling, wel een maagverkleining en véél vijanden

Pakketbe­zor­ger (20) overviel collega-koe­rier met mes voor een doos met 2200 euro aan merkkle­ding

15 maart De crimineel die in oktober 2019 in Dordrecht een pakketbezorger van UPS beroofde en hem in zijn knie stak, blijkt zelf als koerier in dezelfde regio te werken. Volgens de 20-jarige verdachte Casey D. was hij getipt over de buit: een doos met 2200 euro aan dure merkkleding voor mannen.