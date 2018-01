Goed nieuws voor Pools stel met pasgeboren baby: ze hebben een huis

Details worden pas later vandaag bekend; Van der Kammen is nu even druk bezig om alles voor Sylwester, Patrycja en de kleine Timoteusz te regelen.

Wanhoop

Het Poolse stel, dat al jaren in Nederland woont en werkt en anderhalve week geleden een baby kreeg, huurde particulier van een man uit Velddriel. In het complex, waar nog zeven arbeidsmigranten verbleven, brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit. Het jonge gezinnetje werd eerst opgevangen door de overburen en kon toen tijdelijk terecht in een bed & breakfast. Omdat zicht op vervangende woonruimte ontbrak, sloeg daar al snel de wanhoop toe.